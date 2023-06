Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tödlicher Badeunfall im Badesee

Kerken (ots)

Am Samstagmittag (24. Juni 2023) besuchte eine 73-Jährige Frau aus Ker-ken das Freizeitbad am Eyller See und ging in dem Badesee schwimmen. Durch aufmerksame Badegäste wurde diese plötzlich auf dem Wasser treibend, nicht ansprechbar, festgestellt und ans Ufer verbracht. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

