Wachtendonk (ots) - Am Donnerstag (22. Juni 2023) kam es gegen 20:20 Uhr in Wachtendonk zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 73-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 26-jähriger Mann aus Wachtendonk befuhr mit seinem VW Bus die Wankumer Straße in Richtung Aldekerk. An der Kreuzung mit ...

