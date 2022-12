Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Einbruch in Wohnung

Muggensturm (ots)

In eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Straße wurde am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 22:10 Uhr eingebrochen. Nach dem Hochdrücken eines nur halb heruntergelassenen Rollladens wurde des Wohnzimmerfenster aufgehebelt. In der Wohnung wurden wohl alle Räume und Schränke nach Wertsachen durchsucht. Es wurden verschiedene Kleidungsstücke sowie hochwertiges Parfüm entwendet. Der angerichtete Sachschaden am Fenster beträgt ungefähr 500 Euro. /ag

