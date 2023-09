POL-HM: Landesweite "proaktive Kontrollaktion Autoposer" auch in Hameln durchgeführt

Delligsen (ots) - Am Freitag (01.09.2023), gegen 17:55 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Delligsen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen, fuhr die 59-Jährige aus Richtung Einbeck kommend in Richtung Delligsen. In einer Rechtskurve in der Ortschaft Ammensen, kam sie mit ihrem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte seitlich in ein ...

