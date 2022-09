BPOL-HH: 26-Jähriger alkoholisiert am S-Bahnsteig eingeschlafen- Taschendieb nutzt Hilflosigkeit aus und entwendet Geldbörse sowie Smartphone- Festnahme nach Videosichtung durch Bundespolizei

Hamburg (ots) - Am 23.09.2022 gegen 18.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.37) am Bahnsteig im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn fest. Zuvor konnte der Gesuchte gegenüber DB-Kontrolleuren in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 3 keinen Fahrschein vorweisen. Da sich der Fahrgast auch nicht ausweisen wollte, wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert. "Die anschließende Überprüfung der ...

