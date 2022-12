POL-Nordsaarland: Auffinden "Indoor-Plantage"

Wadern (ots) - Am Samstag den 17.12.2022 wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern der Diebstahl von ca. 300 Einzelstücken einer Modelleisenbahn gemeldet. Ersten Ermittlungen zu Folge hat sich die bislang unbekannte Täterschaft nach Aufbrechen zweier Stahltüren, unrechtmäßigen Zutritt in das in Renovierung befindliche Anwesen in einem Stadtteil von Wadern verschafft. Nach durchsuchen aller Räumlichkeiten ...

mehr