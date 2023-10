Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 28.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach Streit über Fahrweise flogen die Fäuste. Am Freitagabend kam es auf der Leerer Landstraße zwischen mehreren Personen zu einer Streitigkeit. Daraus entstand ein Handgemenge, bei dem ein 27-jähriger Moormerländer zwei Aurichern, 53 und 22 Jahre alt, mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 53-jährige Auricher wiederum griff dem Moormerländer an den Hals und verletzte ihn dort. Weiterhin erhielt eine 19-jährige aus Westrhauderfehn in dem Gerangel einen Ellenbogen des 53-jährigen ins Gesicht. Streitursächlich ist nach ersten Erkenntnissen vermutlich die vorherige Fahrweise einer der beteiligten Personen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unter Drogeneinfluss Pkw geführt. Am Freitagabend kontrollierten Polizisten einen 24-jährigen Auricher, der mit seinem Pkw auf der Esenser Straße unterwegs war. Hierbei räumte der Fahrer ein, zuvor Betäubungsmittel eingenommen zu haben. Ein anschließend durchgeführter Drogentest bestätigte dieses. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ihlow - Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt. Die Polizei kontrollierte am späten Freitagabend auf der Westersander Straße zwei Autofahrer, 29 und 38 Jahre, aus der Gemeinde Uplengen. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass beide Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Entsprechende Tests ergaben bei beiden einen Wert von über 0,5 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen sie eingeleitet und ihnen die Weiterfahrt untersagt.

Wiesmoor - Mit unversichertem E-Scooter unterwegs Am Freitagmorgen wurden Polizisten auf der Hauptstraße auf eine 28-jährige Wiesmoorerin aufmerksam, die dort mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Da für diesen E-Scooter allerdings kein Versicherungsschutz bestand, wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Berauscht mit dem PKW unterwegs

Am Freitagabend wurde gegen 20:52 Uhr in Esens, in der Straße 'Vor dem Drostentor', im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 22-jährigen Wittmunder der Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Die Fahrt mit dem PKW war vor Ort beendet. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der 22-jährige muss sich nun in einem Verfahren dafür verantworten.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

