Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Zeugen gesucht Die Polizei ist am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr in die Wallstraße in Aurich gerufen worden. Gemeldet wurde dort eine körperliche Auseinandersetzung. Vor Ort trafen die Beamten einen 34-jährigen Mann an. Er gab an, soeben von zwei männlichen Personen vom Fahrrad gerissen und geschlagen worden zu sein. Die Täter seien in Richtung ZOB geflüchtet. ...

mehr