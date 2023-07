Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A 30 - Mit 1,2 Promille und einer Sattelzugmaschine auf der Autobahn unterwegs

A 30 Rheine (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Autobahn 30 in der Nähe der AS Rheine in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzug kam an dortiger Stelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen wurden über 50 Meter Außenschutzplanke zerstört. Auch am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrzeugführer des Sattelzuges setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort. Ein Zeuge, der diesen Vorfall gesehen hat, meldete diesen dem Polizeinotruf. Der bulgarische Sattelzug konnte auf der A 30 kurz vor der niederländischen Grenze angehalten werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass der 49-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein des sichergestellt.

