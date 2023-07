Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Lingen (ots)

Am 8. Juli zwischen 0.00 Uhr und 12.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "An der Wilhelmshöhe". Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und beschädigten Teile der Einrichtung eines Büros. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell