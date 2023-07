Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lehe - vier Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt

Lehe (ots)

Gestern gegen 11.15 Uhr fuhren drei Fahrzeuge hintereinander auf der B70 in Richtung Papenburg. Dabei beabsichtigte eine 26-jährige Fahrerin eines 3er BMW nach links in die Ostendstraße abzubiegen. Aufgrund einer entgegenkommenden 36-jährigen Fahrerin einer Sattelzugmaschine musste die 26-Jährige abbremsen. Dies erkannte der hinter ihr fahrende 20-jährige Fahrer eines Fiat Ducato zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dadurch wurde die 26-Jährige mit ihrem BMW in den Gegenverkehr geschoben, wobei sie mit dem Auflieger der Sattelzugmaschine zusammenstieß. Ein weiterer, ebenfalls in Richtung Papenburg 58-jähriger Fahrer eines Volvo XC90 erkannte den verunfallten Fiat zu spät, wobei es zum Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wo sie anschließend wieder entlassen wurde. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden steht bislang noch nicht fest.

