Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, 31.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Baubude aufgebrochen

Im Zeitraum vom 25. bis 30.10.2023 wurde auf einem Grundstück am Hoheberger Weg, angrenzend an das Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne, eine Baubude aufgebrochen und diverses Elektrowerkzeug entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich melden, Tel. 04941/6060

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Betrunken mit PKW gefahren

Nach einem Hinweis durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer bzgl. der unsicheren Fahrweise wurde am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr auf der Fiebinger Straße in Großefehn ein 64jähriger PKW-Führer aus Uplengen durch Polizeibeamte der Polizeistation Wiesmoor angehalten und kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Berauscht mit PKW gefahren

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Aurich auf der Esenser Straße ein 24jähriger PKW-Führer aus Aurich im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Freitagvormittag, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde in Südbrookmerland/Moordorf, auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes an der Auricher Straße ein grau/silberner Skoda Fabia vermutlich beim Rangieren durch einen anderen PKW an der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich melden, Tel. 04941/6060

Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Norden, Im Spiet, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw Audi in schwarz. Unbekannte Täter zerkratzten den Lack. Die komplette linke Fahrzeugseite wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt; es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- EUR. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel. 04931/9210.

Hinte/Großheide - Kennzeichendiebstähle

Am 30.10.2023 kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Norden zu mehreren Kennzeichendiebstählen. In Hinte, Fasanenweg (Pendlerparkplatz) entwendeten Unbekannte tagsüber von einem VW Golf und Passat die jeweiligen Kennzeichen. In Großheide wurden am gleichen Tag, 21:00-22:00 Uhr, im Poppenweg, von einem VW UP die amtlichen Kennzeichen entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel. 04931/9210.

Hage - Einbruch in Ferienhaus

Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, kam es in Hage, Forstallee, zu einem Einbruchdiebstahl in ein derzeit unbewohntes Ferienhaus. Mindestens ein bislang unbekannter Täter gelangte über ein Fenster in das Objekt und entwendete hier mehrere Gegenstände. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden, Tel. 04931/9210

Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzung

Am Montagabend kam es in Wittmund vor einem Restaurant zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf ein 19jähriger und 34jähriger aus Jever einem 20jährigen Mann aus Esens ins Gesicht schlugen, wobei dieser anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Leerhafe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am späten Montagabend fuhr eine 36jährige Frau aus Friedeburg mit ihrem Pkw in Leerhafe, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,7 Promille, so dass eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt werden musste.

Sonstiges

Leerhafe - Brand eines Traktors

Am Montagabend kam es in Leerhafe zu einem Brand eines Traktors. Während des Einsatzes auf einem Feld geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr aus Leerhafe wurde zum Löscheinsatz hinzugerufen. Durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises wurde veranlasst, dass der durch Löschwasser und Betriebsstoffe kontaminierte Boden abgetragen wurde. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell