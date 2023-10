Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

In der Nacht zu Sonntag wurde in der Weserstraße in Wittmund ein Auto beschädigt. Ein Unbekannter touchierte mit einem Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren die Fahrerseite eines silbernen Renault Mégane. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 6.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Westerholt - Unfallverursacher gesucht

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls in Westerholt. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Auricher Straße touchierte der Unbekannte am Freitag einen schwarzen BMW X5 und flüchtete anschließend. Zu dem Unfall kam es zwischen 15.45 Uhr und 16 Uhr. An dem BMW entstand hinten rechts ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell