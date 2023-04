Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Wechsel an der Spitze: Tanja Wulff-Bruhn und Mathias Schröder übernehmen zum 1. April 2023 die Leitung der Polizeidirektion Göttingen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots)

Die Polizeidirektion Göttingen hat seit dem 1. April eine neue Leitung: Tanja Wulff-Bruhn hat das Amt der Polizeipräsidentin übernommen, Mathias Schröder das Amt des Polizeivizepräsidenten. Die bisherige Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen, Gwendolin von der Osten, wechselte als Präsidentin in die Landeshauptstadt. Schröders Vorgänger, Gerd Lewin, wurde bereits im Dezember in den Ruhestand verabschiedet.

Tanja Wulff-Bruhn wurde im Oktober 1997 in den Dienst der Polizei Niedersachsen aufgenommen und absolvierte ihr Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Hann. Münden. Nach abgeschlossenem Studium kam sie als Polizeikommissarin in die Bereitschaftspolizei nach Hannover. Anschließend fand sie in der Polizeidirektion Hannover vielfältige Verwendungen: unter anderem als Sachbearbeiterin in verschiedenen Dienstzweigen, als Einsatzführerin und Dienstabteilungsleiterin im Einsatz- und Streifendienst, als Leiterin eines Einsatz- und Streifendienstes und als Leitende Beamtin vom Dienst in der Lage- und Führungszentrale. Ab Oktober 2008 absolvierte sie das Studium zum höheren Dienst. Im Anschluss daran wurde sie Leiterin des Dezernates für Technik sowie Führungs- und Einsatzmittel in der Polizeidirektion Osnabrück. 2012 ging es als Einsatzdezernentin zurück in die Polizeidirektion Hannover. Nach einer daran anschließenden einjährigen Tätigkeit als Referentin im Einsatzreferat im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport leitete sie eine Kriminalfachinspektion im Zentralen Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover, bevor sie die Leitung des Polizeikommissariats Lahe übernahm. Es folgten weitere Leitungspositionen, etwa in der Bereitschaftspolizei und zuletzt im Einsatzreferat des Landespolizeipräsidiums. Tanja Wulff-Bruhn hat zwei Kinder und lebt im Süden von Hannover.

"Eine Behörde wie die Polizeidirektion Göttingen leiten zu dürfen, ist eine besondere Aufgabe. Ich freue mich daher sehr über das Vertrauen, das mir die Ministerin entgegengebracht hat. Die Polizeidirektion Göttingen ist mir immer als innovative und zukunftsorientierte Behörde begegnet - darauf möchte ich aufbauen. Ich bin sehr gespannt darauf, die Dienststellen im Zuständigkeitsbereich und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen an der Fortentwicklung der Behörde zu arbeiten. Gleichzeitig freue ich mich darauf, mit Verantwortlichen aus Politik, Verbänden und Medien in der Region ins Gespräch zu kommen. Wenn mir 1997 - dem Jahr, in dem ich mein Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen in Hann. Münden aufgenommen habe - jemand gesagt hätte, dass ich einmal Präsidentin werden würde - ich hätte es nicht geglaubt. Heute bin ich es und blicke zuversichtlich in die Zukunft und auf die Herausforderungen, die auf mich zukommen werden."

Seit 1983 bei der Polizei Niedersachsen

Mathias Schröder kam 1983 nach dem Abitur als Polizeihauptwachtmeister-Anwärter zur Polizei und hat seine Grundausbildung in der damaligen Landespolizeischule Niedersachsen absolviert. Nach verschiedenen Stationen im gehobenen Dienst und dem Studium zum höheren Dienst kam er 2004 in die damals neugegründete Polizeidirektion Göttingen, wo er bis 2006 zunächst Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg war und von 2006 bis 2010 Leiter des Polizeikommissariats Stadthagen. Weitere Leitungspositionen übernahm er in den Folgejahren im Innenministerium, in der Zentralen Polizeidirektion und an der Polizeiakademie Niedersachsen. Seit 2020 leitete er die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Mathias Schröder ist verheiratet und lebt nördlich von Hannover.

"Das Vertrauen für eine solche Aufgabe geschenkt zu bekommen, erfüllt mich mit großem Dank und Freude. Durch die gelebte tolle Zusammenarbeit, den intensiven Austausch der vergangenen Jahre in der Polizeidirektion Göttingen sind mir die allermeisten Themen bekannt und ich kenne auch viele Menschen in der Behörde bereits. Deshalb gehe ich die neue Herausforderung mit großem Respekt, aber auch mit einem guten Gefühl und Zuversicht für ein gutes Gelingen an. Und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Tanja Wulff-Bruhn und Lisa Bode auch neue Impulse zu setzen."

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell