Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neßmersiel - Schwerer Verkehrsunfall/Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Norden - Betrunken gefahren/Osteel - Mauer beschädigt/Norden - Nach Unfall geflüchtet/Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Neßmersiel - Schwerer Verkehrsunfall

Am Dienstagabend hat es in Neßmersiel einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 28-jährige Suzuki-Fahrerin war auf der Störtebekerstraße in Richtung Norden unterwegs. Gegen 21.20 Uhr erfasste sie einen 56-jährigen Fußgänger, der sich auf der Fahrbahn befand. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb körperlich unverletzt. Die Straße war für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Dienstag hielten Polizisten einen Autofahrer in Georgsfeld an. Während der Kontrolle in der Utlandshörner Straße stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Betrunken gefahren

Am Dienstagabend führten Polizisten eine Verkehrskontrolle in Norden durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der 34-Jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab eine Alkoholkonzentration von über 2 Promille. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Osteel - Mauer beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Unfall in Osteel geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen wendete der Autofahrer und fuhr gegen eine Mauer in der Straße Heckenweg. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Passiert ist der Unfall in der Zeit von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden ist Dienstagnacht ein Unfallverursacher geflüchtet. In der Zeit von 22.30 Uhr bis 1.15 Uhr stieß der Unbekannte gegen einen in der Sielstraße abgestellten schwarzen Audi A4 und beschädigte das Auto vorne links. Ohne eine Schadenregulierung zu veranlassen, flüchtete der Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Samstagvormittag hat es in Aurich einen Unfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 58-jährige Toyota-Fahrerin gegen 10.10 Uhr auf der Straße Breiter Weg in Richtung Wallster Weg. Auf Höhe Jahnstraße wich sie nach links aus. Ein ihr entgegenkommender roter BMW Mini Cooper-Fahrer machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit ihr zu vermeiden. Ein dahinterfahrender 61-jähriger BMW-Fahrer wich aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, stieß dann allerdings frontal gegen den Toyota. Die Fahrerin des Toyota wurde durch den Unfall leicht verletzt. Gesucht werden nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Fahrer des roten BMW Mini Cooper, welcher in Richtung Pferdemarkt fuhr. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

