Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Parkplatzrempler geflüchtet Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in der Zeit von 12:50 Uhr bis 20:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Südeweg in Aurich. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein-/Ausparken einen blauen Ford. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell