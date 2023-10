Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Anonymer Anruf löst großen Polizeieinsatz am Wiesbadener Hauptbahnhof aus

Wiesbaden (ots)

Anonymer Anruf löst großen Polizeieinsatz am Wiesbadener Hauptbahnhof aus, Wiesbaden, 28.10.2023, 19.50 Uhr,

(pl)Ein anonymer Anruf hat am Samstagabend einen großen Polizeieinsatz am Wiesbadener Hauptbahnhof ausgelöst. Gegen 19.50 Uhr ging beim 1. Polizeirevier ein Anruf ein, in welchem ein Mann mit der Anwendung von Gewalt im Umfeld des Hauptbahnhofs gedroht hatte. Da eine Ernsthaftigkeit des Anrufs nicht in Gänze ausgeschlossen werden konnte, erfolgte eine Alarmierung entsprechender Einsatzkräfte. Um jegliche Gefahr für die im Bahnhof aufenthältlichen Personen ausschließen zu können, wurde der Bahnhof geräumt, die Fahrgäste einfahrender Züge kontrolliert und anschließend nach draußen geleitet sowie der Zugang zum Bahnhof zeitweise beschränkt. Nachdem bis 23.00 Uhr keine verdächtige Person festgestellt werden konnte, wurden die Einsatzmaßnahmen entsprechend reduziert. Die Ermittlungen zu dem anonymen Anrufer dauern an.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell