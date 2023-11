Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - E-Zigaretten aus Automaten entwende, Zwei Personen infolge eines Verkehrsunfalls leicht verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Holtgast - E-Zigaretten aus Automaten entwendet Zu einem Diebstahl aus einem Snackautomaten kam es zwischen Dienstag und Mittwoch an der Norder Landstraße in Holtgast. Unbekannte Schlugen die Frontscheibe des Automaten ein und entwendeten diverse E-Zigaretten aus dem Automaten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 911 115 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Personen infolge eines Verkehrsunfalls leicht verletzt Am Mittwoch ereignete sich in Wittmund in der Straße Isums ein Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage der "Phantom-Kreuzung" defekt wodurch sich der Verkehr auf der Straße Isums zum Teil staute. Die 30-Jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw VW Polo auf den am Stauende wartenden Pkw Dacia Duster auf und verletzte sich leicht. Auch ihre zweijährige Tochter, welche sich ebenfalls in dem Pkw VW Polo befand, wurde leicht verletzt. Mutter und Tochter wurden beide mit einem Rettungstransportwagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell