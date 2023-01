Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Verkaufsladen einer Tankstelle

Täter hebelten Eingangstüre auf

Goch (ots)

Am Montag (09. Januar 2023) kam es zwischen 03:30 Uhr und 03:32 Uhr am Ostring in Goch, zu einem Einbruch in den Verkaufsladen einer Tankstelle. Die beiden Täter, welche durch eine Überwachungskamera gefilmt wurden, hebelten die Eingangstüre des Ladens auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsladen. Dort entwendeten Sie eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und flüchteten nach der Tat in Richtung Kalkarer Straße.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - maskiert - blaue Jeans - dunkle Jacke - dunkle Cap - trug ein Stemmeisen

Person 2:

- männlich - maskiert - blaue Jeans - dunkle Jacke - dunkle Cap - trug einen vermutlich blauen Bettbezug bei sich

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell