Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zur heutigen Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich Wittmund Großefehn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht - 9-jähriges Kind beteiligt

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht - 9-jähriges Kind beteiligt Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich am heutigen Morgen ein 9-jähriges Kind infolge eines Verkehrsunfalls verletzte und der Unfallverursacher die Flucht ergriff. Gegen 07:40 Uhr überquerte das Kind mit seinem Fahrrad die Auricher Landstraße an der Lichtzeichenanlage in Mittegroßefehn. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem silbernen Pkw, welcher vermutlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Um eine Kollision zu verhindern bremste das Kind ab, stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer des silbernen Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606-215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell