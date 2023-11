Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen gesucht /Norden - Fenster eingeschlagen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen gesucht

Am Marktpavillon in Norden hat ein Unbekannter am Mittwoch versucht, eine Spendenbox zu stehlen. Ein mutmaßlich jugendlicher Täter entwendete gegen 16.50 Uhr eine Geldkassette, wurde dann aber durch einen 73-jährigen Mitarbeiter festgehalten. Der Täter schlug und trat daraufhin um sich und verletzte den Mitarbeiter dadurch leicht. Ohne Diebesgut flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird beschrieben als ungefähr 1,70 Meter groß mit kurzen, schwarzen Haaren und dunkler Kleidung. Personen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Fenster eingeschlagen

Am Mittwoch wurde in Norden eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ein unbekannter Täter begab sich um 16.30 Uhr zu einer Nachhilfeeinrichtung in der Straße Neuer Weg und schlug dort ein Fenster ein. Im Anschluss flüchtete die Person. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

