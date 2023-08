Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Neuss (ots)

Am Dienstag (01.08.), zwischen 18:30 und 20:30 Uhr, stiegen Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Volmerswerther Straße in Neuss ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Als die Bewohner gegen 20:30 Uhr heimkehrten, stellten sie zunächst fest, dass die bei Verlassen verschlossene Wohnungseingangstür nur noch geschlossen war. Bei Betreten ihrer Wohnung stießen sie dann auf geöffnete Schubladen und Schränke und mussten feststellen, dass diverse persönliche Gegenstände, vorrangig Schmuck, fehlten.

Im Hausflur waren den Geschädigten zuvor bei ihrer Rückkehr gegen 20:30 Uhr drei, ihnen unbekannte, Frauen mit südländischem Erscheinungsbild entgegengekommen. Diese hätten sich auch schon bei Verlassen des Hauses gegen 18:30 Uhr im Bereich der Hauseingangstür aufgehalten. Die Frauen seien ca 18 bis 22 Jahre alt und schlanker Statur gewesen.

Ob die Frauen im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist ebenso Bestandteil der Ermittlungen, wie die Frage, auf welche Weise die Täter in die Wohnung gelangen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen: Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell