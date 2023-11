Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Zusammenstoß mit Verkehrsinsel/Aurich - Unfallflucht/Ihlow - Unfall mit drei Fahrzeugen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zusammenstoß mit Verkehrsinsel

In Wiesmoor kollidierte am Donnerstag ein Autofahrer mit einer Verkehrsinsel. Ein 21-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Wiesmoor. Nach ersten Erkenntnissen kam er gegen 13 Uhr, aufgrund eines medizinischen Notfalls, von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Ein Notarzt versorgte den Fahrer. Der Renault wurde erheblich beschädigt.

Aurich - Unfallflucht

Ein Autofahrer entfernte sich in Aurich unerlaubt nach Zusammenstoß. In der Zeit von Montag, 21 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen die Front eines grauen Peugeot. Das Auto war zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße Glupe geparkt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606 215 zu melden.

Ihlow - Unfall mit drei Fahrzeugen

Bei einem Unfall in Ihlow wurden am Donnerstag drei Personen leicht verletzt. Eine 47-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Friesenstraße in Richtung Leer. Gegen 17.30 Uhr beabsichtigte sie in die Straße Neuland einzubiegen. Die hinter ihr fahrende 26-jährige Opel-Fahrerin verringerte daher die Geschwindigkeit. Das Abbremsen übersah eine 28-jährige VW-Fahrerin und fuhr dem Opel auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den VW der 47-Jährigen geschoben. Alle drei Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. An allen Autos entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell