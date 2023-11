Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 04.11.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs Am Donnerstagabend ist es in Victorbur zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs gekommen. Das mit einem Kettenschloss gesicherte Pedelec wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 20:30 und 21:05 Uhr durch eine unbekannte Person von einem Grundstück in der Straße Am Abelitzkanal im Südbrookmerländer Ortsteil Victorbur entwendet. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein auffälliges Damenfahrrad (ähnelt einem Klapprad) der Marke Qio in einem kräftigen blau. Der Wert des Diebesguts wird mit einer mittleren vierstelligen Summe beziffert. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Südbrookmerland unter 04942 204200 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Wiesmoor ist es am Freitagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, zwischen 17:00 und 17:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße einen grauen Mercedes-Benz nicht unerheblich am linken Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch im Anschluss unerlaubt. Der Schaden wird mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Wiesmoor unter 04944 914050 entgegengenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Hausfriedensbruch in Ferienwohnung Ein 43-jähriger Mann aus Osterode bezog am Montag unerlaubt und unerkannt in eine Ferienunterkunft in der Norddeicher Straße in Norden ein und bediente sich sogar morgens am bereitgestellten Frühstücksbuffet. Am Freitag fiel der Betrug zufällig auf, sodass der Geschädigte die Polizei in Kenntnis gesetzte. Aufgrund fehlender Geldmittel konnten die entstandenen Kosten durch den Beschuldigten nicht beglichen werden. Durch die Geschädigten wurde entsprechend Strafantrag gestellt.

Norden - Küchenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät am Freitagmittag die Küche in einer Doppelhaushälfte in der Straße Zur alten Mühle in Norden in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr Norden gelöscht werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Durch den entstandenen Brandschaden ist die Wohnung vorrübergehend nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Stadt Norden untergebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 50.000EUR. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Verkehrsgesehen

Norden - Verkehrsunfallflucht bei einem Textilwarengeschäft Die Geschädigte parkte am Freitagmorgen ihren schwarzen Mazda CX5 auf dem Parkplatz eines Textilwarengeschäfts in der Großen Hinterlohne in Norden ab. Als sie am Mittag zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken hinteren Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne sich in irgendeiner Art und Weise um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931/9210 entgegen.

Norden - Verkehrsunfallflucht bei Erlebnisbad Die Geschädigte parkte am Freitagvormittag ihren grauen Daimler auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades im Dörper Weg in Norden ab. Als sie am Nachmittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, muss sie einen Schaden an der fahrerseitigen Hintertür feststellen. Der Verursacher beschädigte offensichtlich beim Ein- oder Aussteigen das Fahrzeug der Geschädigten und verließ den Verkehrsunfallort, ohne sich in irgendeiner Art und Weise um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931/9210 entgegen.

Upgant-Schott - Verkehrsunfallflucht bei einem Supermarkt Die Geschädigte parkte am Freitagnachmittag ihren grauen Tiguan auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Keno-Tom-Brook-Straße in Upgant-Schott ab. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Auto zurückkehrte, muss sie einen Schaden im vorderen rechten Bereich ihres Fahrzeuges feststellen. Der Verursacher entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne sich in irgendeiner Art und Weise um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931/9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell