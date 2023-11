Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs Am Donnerstagabend ist es in Victorbur zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs gekommen. Das mit einem Kettenschloss gesicherte Pedelec wurde am Donnerstag in der Zeit zwischen 20:30 und 21:05 Uhr durch eine unbekannte Person von einem ...

mehr