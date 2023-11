Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Geldbörse gestohlen

Eine 73 Jahre alte Frau ist am Montag in Norden Opfer eines Diebstahls geworden. Die Seniorin hielt sich zur Tatzeit, gegen 13.40 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Gewerbestraße auf. Während des Einkaufens griff ein Unbekannter ihr in die Handtasche und entwendete daraus die Geldbörse. Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter 04931 9210 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Drei Verletzte bei Unfall

Auf der Moordorfer Straße in Aurich hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Drei Personen wurden dabei verletzt. Gegen 12.50 Uhr war nach ersten Erkenntnissen ein 49-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter in Fahrtrichtung Moordorf unterwegs und wollte nach links in die Utlandshörner Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 60-jährigern Mercedes-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 60-Jährige und zwei weitere Insassen im Alter von 17 und 36 Jahren wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Wiesmoor - Autofahrer verletzt

Ein Autofahrer ist am Montag bei einem Unfall in Wiesmoor verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer eines Mercedes Transporter fuhr gegen 13.10 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Strackholt und wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand nach links auf ein Grundstück abbiegen. Ein nachfolgender 36-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies offenbar nicht und wollte den Transporter noch überholen. Beim Abbiegen stieß der Vito-Fahrer mit dem überholenden Autofahrer zusammen. Der 36-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Polizeibeamte haben am Montag in der Auricher Innenstadt einen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Der 29-Jährige fuhr mit dem Elektrokleinstfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl es nicht versichert war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

