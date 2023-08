Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlagen erneut Autoscheiben in Neuss ein

Neuss (ots)

Eine 50-jährige Frau parkte am Montag (28.08.), gegen 10:00 Uhr, ihren Pkw an der Straße "Am Rennbahnpark" in Neuss. Als sie am Dienstag (29.08.), gegen 01:20 Uhr, zurückkehrte, bemerkte sie eine eingeschlagene Scheibe an ihrem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Brille entwendet.

In Neuss wurde zwischen Montag, circa 13:45 Uhr, und Dienstag, circa 03:20 Uhr, in einem Parkhaus an der Hessenstraße die Scheibe eines Fahrzeuges eingeschlagen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen durchwühlten den Innenraum und entwendeten ein Portemonnaie.

Eine 63-jährige Frau kehrte am Montag, circa 14:45 Uhr, nach einem Spaziergang zu ihrem Fahrzeug zurück, welches sie um circa 13:45 Uhr an der Elfgener Dorfstraße in Neuss abgestellt hatte. Sie fand ihr Auto mit einer eingeschlagenen Scheibe vor. Die Neusserin stellte fest, dass ihre Tasche entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell