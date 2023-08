Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Fahrzeuge in Meerbusch angegangen

Meerbusch (ots)

Am Samstag (26.08.), gegen 09:00 Uhr, bemerkte die Ehefrau eines 60-jährigen Mannes, dass sein geparktes Fahrzeug an der Straße "Am Steinacker" in Meerbusch durchwühlt wurde. Das Fahrzeug wurde am Freitag (25.08.), gegen 18:00 Uhr, abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts entwendet worden.

Gegen 05:20 Uhr, ebenfalls am Samstag, wurde ein weiteres Fahrzeug an der Rottfeldstraße in Meerbusch von einem unbekannten Mann durchwühlt und die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeuges entwendet.

Eine 53-jährige Dame stellte am Freitag, gegen 16:00 Uhr, ihr Fahrzeug am Ilbertzsweg ab. Als sie am Samstag, gegen 11:15 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie eine angelehnte Fahrertür. Der Innenraum wurde durchfühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Aus einem geparkten Fahrzeug an der Ingeborg-Bachmann-Straße wurde von Freitag, circa 12:00 Uhr, auf Samstag, circa 12:00 Uhr, Bargeld entwendet. Es konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Ebenfalls von Freitag, circa 22:30 Uhr, auf Samstag, circa 11:15 Uhr, wurde ein Fahrzeug, welches an der Buschstraße geparkt war, von einem Unbekannten durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts entwendet worden.

An allen Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell