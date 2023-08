Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Schule - Ermittler suchen Zeugen

Dormagen (ots)

In der Zeit von Freitag (25.08.), 15:00 Uhr, bis Samstag (26.08.), 15:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Schule an der Straße "In der Au". Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und waren in das Gebäude eingestiegen. Im Inneren hebelten die Täter mehrere Türen auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zahlreiche Tabletcomputer und eine geringe Menge Bargeld.

Zeugen, die im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell