Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck

Neuss (ots)

Am Samstagnachmittag (26.08.), gegen 17:10 Uhr, wurde eine 66 Jahre alte Frau aus Kanada von falschen Polizeibeamten an der Görlitzer Straße bestohlen. Drei Männer hatten die Frau und ihren Begleiter aus einem Zivilfahrzeug heraus angesprochen und angegeben, ihren Schmuck in Verwahrung nehmen zu müssen. Die Frau übergab den Männern daraufhin vier goldene Armreifen. Im Anschluss fuhren die Täter mit einem schwarzen Wagen in Richtung Breslauer Straße davon.

Personenbeschreibung:

männlich, 30 bis 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, südasiatisches Erscheinungsbild, schwarze T-Shirts mit Ärmelabzeichen in Form einer Deutschlandflagge

Bei dem Wortführer soll es sich um den Beifahrer des Fahrzeugs gehandelt haben. Er wird zudem als schlank beschrieben und soll eine Kappe und eine Brille getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 in Neuss zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell