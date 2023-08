Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Tankstelle - Wer kann Hinweise geben?

Kaarst (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28.08.), gegen 03:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Girmes-Kreuz-Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten Unbekannte die Verglasung eines Fensters eingeschlagen und waren in das Gebäude eingedrungen. Hinweise auf die Täter und Angaben zur möglichen Tatbeute liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 in Kaarst zu melden.

