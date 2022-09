Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Friedrich-Harkort-Grundschule - Zeugen gesucht

Hagen-Haspe (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitagabend (16.09.2022) und Sonntagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in die Friedrich-Harkort-Grundschule in Haspe ein. Ein 45-jähriger Mitarbeiter der Schule in der Twittingstraße rief am Sonntag, gegen 14.00 Uhr, die Polizei hinzu, als er das aufgehebelte Fenster eines Klassenraumes im Erdgeschoss erkannte. In dem Klassenraum brachen die Unbekannten außerdem einen Schrank auf und durchsuchten diesen. Eine Auflistung möglicher Beute steht derzeit noch aus. Der 45-Jährige sagte den Beamten weiter, dass er bei dem letzten Kontrollgang am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, keinerlei Beschädigungen festgestellt hatte. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und übergaben den Tatort zur Spurensuche und -sicherung an die Kripo. Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

