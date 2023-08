Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Tatverdächtiger entwendet Bargeld

Neuss (ots)

In Neuss kam es am Hamtorwall am Samstag (26.08.) zu einem Diebstahl. Ein 81-jähriger wurde, gegen 13:25 Uhr, von einem unbekannten Mann nach Wechselgeld gefragt. Als der Neusser sein Portemonnaie öffnete, griff der mutmaßliche Tatverdächtige in die Geldbörse, entwendete Bargeld und flüchtete in Richtung Straße "Hamtorwall" und von dort aus in Richtung "Schwatte Päd".

Der Unbekannte konnte auf circa 40 Jahre geschätzt werden. Er soll zwischen circa 185 und 190 Zentimeter groß gewesen sein. Zu einer hellblauen Jeanshose trug er ein weißes Hemd.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell