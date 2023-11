Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrradfahrerin verletzt/Aurich - Unfall im Kreisverkehr /Norden - Unfall auf Kreuzung

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrradfahrerin verletzt

Auf der Dornumer Straße in Aurich kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem BMW auf der Dornumer Straße und stieß in Höhe einer Verkehrsinsel mit einer 32-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der BMW-Fahrer angezeigt, nach links abbiegen zu wollen, sich dann aber doch anders entschieden und geradeausgefahren. Die Radfahrerin hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch die Fahrbahn überquert. Sie wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfall im Kreisverkehr

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Auf der Oldersumer Straße war gegen 7.20 Uhr eine 80-jährige VW-Fahrerin unterwegs und wollte in den Kreisverkehr fahren. Sie übersah hierbei jedoch einen 33-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Unfall. Der Radfahrer wurde leicht am Bein verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Norden - Unfall auf Kreuzung

In Norden sind am Dienstag auf der Kreuzung Ufke-Cremer-Straße / Johann-Christian-Reil Straße zwei Autos kollidiert. Eine 19-Jährige mit einem Opel missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 25-jährigen Opel-Fahrerin. Die 25-Jährige und die Beifahrerin in dem Opel der Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

