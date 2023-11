Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Beim Ladendiebstahl erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Montag in Esens. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich gegen 20.45 Uhr ein 25-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft auf und verstaute mehrere Artikel in seinem Rucksack. Als er den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Waren zu bezahlen, wurde er von einem Mitarbeiter daran gehindert. Die Polizei wurde hinzugerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass gegen den 25-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag. Der Haftbefehl wurde vollstreckt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich in der Osterstraße in Wittmund ereignet. Am Montag zwischen 6 Uhr und 9.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen schwarzen Dacia Sandero am Fahrbahnrand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Unfall auf der Bundesstraße

Auf der B210 in Wittmund sind am Montagabend zwei Autos kollidiert. Gegen 19.40 Uhr wollte ein 68-jähriger VW-Fahrer vom Dohuser Weg nach links auf die B210 einbiegen. Hierbei übersah er eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin, die Vorfahrt hatte, und stieß mit ihr zusammen. Der VW-Fahrer und die Mercedes-Fahrerin sowie ihr 37-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

