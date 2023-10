Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Korrektur einer Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Korrektur - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der A3 bei Niedernhausen, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 05.10.2023, 17:50 Uhr

(wie) Das Polizeipräsidium Westhessen korrigiert eine am Donnerstagabend veröffentlichte Pressemitteilung zu einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Niedernhausen. Darin wurde irrtümlich angegeben, dass ein Rettungshubschrauber aus Kraftstoffmangel wieder hatte abheben müssen. Diese Information war nicht korrekt. Der Rettungshubschrauber hatte, von einem anderen Einsatz kommend, hauptsächlich einen Notarzt zur schnellen Versorgung an die Unfallstelle gebracht. Ein Transport der Patientin wäre auch noch möglich gewesen. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde aber ein Transport per Rettungswagen nach Wiesbaden bevorzugt. Für die Patientin bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr oder ein Nachteil. Das Polizeipräsidium Westhessen entschuldigt sich ausdrücklich für die falsche Darstellung in der ersten Pressemitteilung.

