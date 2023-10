POL-WI: Pressemitteilung der Landeshauptstadt Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Mehrere Versammlungen in Wiesbaden - Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt, 07.10.2023

Wiesbaden (ots) - 1. Büro von Dieben heimgesucht, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 04.10.2023, 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr, (pl)In einem Gebäude in der Schiersteiner Straße wurde am Mittwoch ein Büroraum von Dieben heimgesucht. Die Täter begaben sich zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr in den Büroraum, brachen einen ...

