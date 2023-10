Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Büro von Dieben heimgesucht +++ Stromverteilerkasten aus Baustelle gestohlen +++ Eingangstür hält Einbrechern stand +++ Fahrraddiebe zugange +++ Verkehrskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Büro von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 04.10.2023, 10.30 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)In einem Gebäude in der Schiersteiner Straße wurde am Mittwoch ein Büroraum von Dieben heimgesucht. Die Täter begaben sich zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr in den Büroraum, brachen einen Rollcontainer auf und entwendeten hieraus eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Stromverteilerkasten aus Baustelle gestohlen, Wiesbaden, Wiesbadener Straße, 02.10.2023, 17.30 Uhr bis 04.10 2023, 07.30 Uhr,

(pl)Auf der Baustelle eines neu errichteten Mehrfamilienhauses in der Wiesbadener Straße waren zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen Diebe zugange. Die Täter drangen in das Gebäude ein, schraubten einen Stromverteilerkasten aus der Fassung heraus und entwendeten diesen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Eingangstür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden, Adolfstraße, 02.10.2023, 20.00 Uhr bis 04.10.2023, 10.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Massagestudios in der Adolfstraße hat zwischen Montagabend und Mittwochvormittag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Tür aufzubrechen und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Fahrraddiebe zugange,

Wiesbaden, Michelsberg, 04.10.2023, 22.30 Uhr,

(pl)Vor einem Kiosk am Michelsberg wurde am Mittwochabend ein Pedelec gestohlen. Der Geschädigte hatte sein schwarzes Fahrrad von "Utopia" gegen 22.30 Uhr gegen eine Wand gelehnt abgestellt und war kurz im Kiosk einkaufen. Als er dann wieder rauskam, war das Fahrrad verschwunden. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Verkehrskontrollen,

Stadtgebiet Wiesbaden, 02.10.2023, 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr,

(pl)Am Montag hat der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr Verkehrskontrollen durchgeführt. Bereits direkt zu Beginn fiel den Kontrollkräften auf dem Weg in die Innenstadt auf der B 455 ein VW Touran auf, in welchem sich auf der Rückbank zwei nicht ordnungsgemäß gesicherte Kleinkinder befanden. Das Fahrzeug wurde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Berliner Straße einer Kontrolle unterzogen. Dort stellte sich heraus, dass weder der Fahrer noch dessen ebenfalls anwesende Ehefrau eine gültige Fahrerlaubnis besaßen. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und auf das Eintreffen eines Bekannten mit einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewartet. Innerhalb der Wartezeit fuhr eine Yamaha mit lauter Auspuffanlage auf das Tankstellengelände. Bei einer Kontrolle des Motorrades stellte sich heraus, dass technische Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen worden waren. Außerdem fielen den Kontrollkräften nicht zugelassene Spiegel sowie Tagfahrleuchten ins Auge. Daher wurde eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis gefertigt und das Motorrad zwecks Gutachtervorführung abgeschleppt. Während der Kontrolle des Motorrads wurde wiederum ein Roller der Kontrollstelle zugeführt, der augenscheinlich mit mehr als 45km/h gefahren wurde. Die in der Folge durchgeführte Kontrolle und Probefahrt ergab eine Geschwindigkeit von rund 60km/h, weshalb der Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Auch hier wurde eine Abschleppung zur Gutachtervorführung initiiert. Auf dem späteren Rückweg zur Dienststelle fiel den Kontrollkräften ein getunter VW Polo älteren Baujahres auf und sie entschlossen sich, dieses Fahrzeug ebenfalls genauer in Augenschein zu nehmen. Das Fahrzeug wurde auf den Parkplatz eines Supermarktes gelotst. Aus dem Auto stiegen dann die beiden Personen aus, welche zuvor mit dem Roller unterwegs waren und sich nun im nächsten Fahrzeug mit erloschener Betriebserlaubnis befanden. Wieder wurde eine Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis gefertigt und das entsprechende Verwarngeld erhoben.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell