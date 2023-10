Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auf Balkon geklettert - Festnahme und Sicherstellung von potentiellen Diebesgut +++ Gartenanlage von Dieben heimgesucht +++ Außenspiegel beschädigt +++ Alkoholisiert Unfälle verursacht und geflüchtet

1. Auf fremden Balkon geklettert - Festnahme und Sicherstellung von potentiellen Diebesgut, Wiesbaden, Geisenheimer Straße, 02.10.2023, 02.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag hat die Wiesbadener Polizei mit Hilfe einer aufmerksamen Nachbarin in der Geisenheimer Straße einen 41-jährigen Mann festgenommen, der sich auf einem fremden Balkon aufhielt und potentielles Diebesgut sowie Drogen mit sich führte. Gegen 02.50 Uhr meldete sich die Zeugin bei der Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung geklettert war. Die zeitnah eintreffenden Streifen konnten die beschriebene Person noch auf dem Balkon antreffen und festnehmen. Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurden Betäubungsmittel sowie mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

2. Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, Wiesbaden-Biebrich, Mainstraße, 30.09.2023, 20.50 Uhr,

(pl)Am Samstagabend kam es in der Mainstraße in Biebrich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Mehrere Personen, darunter zwei 51 und 43 Jahre alte Männer, waren gegen 20.50 Uhr aneinandergeraten, was in wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Hierbei soll unter anderem auch eine Stange als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung und zu den weiteren Beteiligten aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Gartenanlage von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden, Otto-Witte-Straße, 29.09.2023, 21.00 Uhr bis 30.09.20233, 08.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurden in einer Kleingartenanlage im Bereich der Otto-Witte-Straße mehrere Gartengrundstücke von Dieben heimgesucht. Die Täter drangen in mindestens acht Kleingärten ein und ließen unter anderem diverse Gegenstände sowie Werkzeuge mitgehen. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Schaden an Zäunen sowie Türen wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Wohnungstür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden, Rheinstraße, 30.09.2023, 23.00 Uhr bis 01.10.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür einer Wohnung in der Rheinstraße hat in der Nacht zum Sonntag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Außenspiegel von vier Fahrzeugen beschädigt, Wiesbaden, Emser Straße, 30.09.2023, 00.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag ist ein Randalierer gegen 00.20 Uhr durch die Emser Straße gezogen und hat die Außenspiegel von mindestens vier Fahrzeugen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Täter wurde als ca. 20-25 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 Meter groß mit schwarzen gelockten Haaren beschrieben. Getragen habe er einen weißen Pullover, eine schwarze Hose und eine schwarze Bauchtasche. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

6. Erheblich alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht und geflüchtet, Wiesbaden, Harry-Truman-Straße, 01.10.2023, 20.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat ein erheblich alkoholisierter Autofahrer mehrere Unfallfluchten begangen. Gegen 20.45 Uhr beobachtete ein Fußgänger, wie ein silberner Audi A8 in der Harry-Truman-Straße beim Wenden die Absperrung einer Baustelle touchierte und mit geparkten Autos zusammenstieß. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und beschleunigte beim Eintreffen der verständigten Polizeikräfte derart, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und erneut verunfallte. Ein bei dem unverletzten 57-jährigen Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Nachgang stellte sich heraus, dass sich der 57-Jährige wohl schon zuvor im Bereich der Enten-, Tauben- sowie Hasenstraße nach Zusammenstößen mit geparkten Fahrzeugen unerlaubt von den Unfallstellen entfernt hatte. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie mögliche Geschädigte einer Unfallflucht, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

