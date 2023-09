Polizei Hagen

POL-HA: Aktionstag "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" - Polizei Hagen führt verstärkt Kontrollen durch

Hagen (ots)

Am Dienstag, 26. September 2023, findet die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" statt. Ziel ist es, die Anzahl schwerer Unfälle zu reduzieren und Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für die besonderen Gefahren und Risiken zu sensibilisieren, die durch fehlende Rücksichtnahme entstehen.

Auch die Polizei Hagen beteiligt sich an dem Aktionstag. Zwischen 9 Uhr und 17 Uhr führt die Direktion Verkehr zahlreiche Präventionsmaßnahmen sowie Kontrollen durch. Die Einsatzkräfte sind im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Geplant ist unter anderem die Überwachung der Geschwindigkeit und die Durchführung von Lkw-Kontrollen. Ein weiterer Schwerpunkt wird darauf liegen, Präventionsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern zu führen und Verkehrsverstößen insbesondere im Zusammenhang mit Ablenkung zu ahnden.

Die Polizei Hagen wird darüber hinaus Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 einer Hagener Schule dafür sensibilisieren, welche Gefahren durch Ablenkung und durch den Konsum berauschender Mittel im Straßenverkehr entstehen. In einem Go-Cart Parcours können die Jugendlichen mit Hilfe einer Rauschbrille erleben, welchen Einfluss Drogen sowie Alkohol im Hinblick auf die Wahrnehmung haben. Mittels VR-Brille wir das Thema toter Winkel vermittelt. Zudem gibt es einen Vortrag über straf- und zivilrechtliche Folgen nach Verkehrsunfällen.

Am Nachmittag suchen Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen in der Zeit zwischen 14 bis 16 Uhr vor Marktkauf in der Kabeler Straße an einem Infostand mit Bürgerinnen und Bürgern das Gespräch. (arn)

