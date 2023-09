Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ 35-Jährige beschädigt Pkw und leistet Widerstand +++ Bedroht und Tasche weggenommen +++ Diebstahl von Felgen und Reifen +++

35-Jährige beschädigt Pkw und leistet Widerstand, Wiesbaden, Eltviller Straße, Donnerstag, 28.09.2023, 23:05

(he)Gestern Abend beschädigte eine 35-jährige Wiesbadenerin mehrere geparkte Fahrzeuge, griff Passanten an und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand. Um kurz nach 23:00 Uhr melden Zeugen, dass eine Frau im Rheingauviertel gegen mehrere Fahrzeuge getreten und anschließend mit einer Handtasche auf Passanten eingeschlagen habe. Die alarmierten Polizeistreifen konnten die Frau und mehrere Zeugen antreffen. Deren Angaben zufolge habe die Frau im Vorbeigehen gegen mehrere geparkte Pkw und Mülltonnen getreten. Als man sie darauf angesprochen habe, sei man mit einer Handtasche attackiert worden. Die Frau verhielt sich zunächst ruhig, erklärte jedoch den Einsatzkräften gegenüber, das sie nicht mit auf das Polizeirevier kommen würde. Ihr wurde mehrfach erklärt, dass dies jedoch zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen nötig sei und in letzter Konsequenz auch mit Zwang durchgesetzt werden würde. Nachdem es zunächst den Anschein hatte, dass sich die Frau Handfesseln anlegen lassen würde, begann sie plötzlich nach den Beamtinnen und Beamten zu treten, traf diese teilweise auch und beleidigte sie nun auf das Übelste. Der Frau wurden daher mit Zwang Handfesseln angelegt. Anschließend erfolgte der Transport eine Wache. Dort angekommen änderte sich das Verhalten leider nicht. Es wurde weiterhin getreten und in einer Zelle randaliert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau dann zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Die Hintergründe des Verhaltes sind unklar; den eigenen Angaben zufolge hatte die Wiesbadenerin Alkohol konsumiert.

Bedroht und Tasche weggenommen,

Wiesbaden, Blumenthalstraße, Donnerstag, 28.09.2023, 09:15 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde in der Blumenthalstraße ein 14-Jähriger von zwei Unbekannten angegangen, welche ihn durch die indirekte Drohung mit Gewalt dazu aufforderten, seine mitgeführte Umhängetasche den Tätern zu überlassen. Der Jugendlichen war den eigenen Angaben zufolge gegen 09:15 Uhr in der Blumenthalstraße in Richtung Schule unterwegs, als ihn zwei ebenfalls Jugendliche, bzw. junge Erwachsenen zu sich gerufen hätten. Nach einigem "Hin und Her" sei ein Wortwechsel dann darauf hinausgelaufen, dass der ältere der beiden Unbekannten die Umhängetasche der Marke Louis Vuitton (Imitat) haben wollte, ansonsten würde er den 14-Jährigen schlagen. Anschließend habe das Opfer weiterfahren sollen. Beschreibung Täter: Circa 18 Jahre, schlank/sportlich, circa 1,80 Meter, Gucci-Cap, Prada-Umhängetasche, schwarzen Übergangsjacke, dunkle Jogginghose. Beschreibung Begleiter: 14-16 Jahre, schlank/sportlich, circa 1,75 Meter, lockige schwarze Haare, schwarzer Trainingsanzug. Den Angaben des Opfers zufolge hätten beide Personen ein "nordafrikanisches" Aussehen gehabt. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei dem Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

Diebstahl von Felgen und Reifen,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Dienstag, 26.09.2023, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 12.10 Uhr

(eh) Zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr und Mittwochmittag, 12.10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Prinzessin-Elisabeth-Straße in Wiesbaden zu einem Diebstahl von Reifen und Felgen eines Mercedes. Die bislang unbekannten Täter bockten dazu den blauen SLK auf Steinen auf und montierten anschließend die Kompletträder ab. Diese hatten einen Wert von circa 2500 EUR. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

