Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Kinder von Erwachsenen angegangen +++ Einbrecher zugange +++ WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Kinder von Erwachsenen angegangen, Wiesbaden, Klingerstraße, 02.10.2023, 13.10 Uhr,

(pl)In der Klingerstraße wurden am Montagnachmittag zwei 12 und 13 Jahre alte Geschwister von zwei Erwachsenen angegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen, gegen 13.10 Uhr von einem Mann und einer Frau verbal angegangen und ausländerfeindlich beleidigt worden sein. Im weiteren Verlauf habe der Mann den Jungen körperlich attackiert und verletzt, so dass das Kind zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Auch habe der Unbekannte versucht, das Mädchen anzugreifen, sei hierbei aber von seiner Begleiterin abgehalten worden. Der Täter wurde als ca. 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß mit einer normalen Statur und grauen kurzen Haaren beschrieben. Getragen habe er eine Sonnenbrille, ein blaues T-Shirt mit einer Aufschrift, eine olivgrüne kurze Hose und blaue Sneakers. Die Begleiterin soll etwa 40-50 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur sowie schwarze nackenlange Haare gehabt haben. Sie soll eine Sonnenbrille, eine dunkelblaue Bluse, einen über die Schultern gelegten rosafarbenen Pullover, eine dunkelblaue lange Hose und weiße Sneakers mit rosa Fersenapplikation getragen haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 01.10.2023 bis 03.10.2023,

(pl)In den vergangenen Tagen waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. Die Täter brachen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Kosmetikstudio in der Dotzheimer Straße ein und ließen eine Geldkassette mit Münzgeld mitgehen. Am Montagnachmittag suchten die Unbekannten zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr eine Wohnung in der Hollerbornstraße heim und entwendeten aufgefundenes Bargeld. Ebenfalls am Montag kam es im Kappenbergweg in Bierstadt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In diesem Fall schlugen die Täter zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr zu und erbeuteten Schmuckstücke. In der Nacht zum Dienstag öffneten Einbrecher gegen 04.45 Uhr gewaltsam die Eingangstür einer Drogerie in der Friedrichstraße. Anschließend scheiterten sie jedoch beim Versuch, ein im Kassenbereich befindliches Zigarettenregal aufzubrechen und ergriffen offensichtlich ohne Diebesgut die Flucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 02.10.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp wurde in den vergangenen Tagen ein Mann aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte im vorliegenden Fall mehrere Geldüberweisungen und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell