Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Ast geschlagen +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen +++ Pedelec gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Mit Ast geschlagen,

Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, 05.10.2023, 07.55 Uhr,

(pl)Ein 50-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen am Biebricher Rheinufer von einem Unbekannten angegriffen und mit einem Ast geschlagen. Nach Angaben des Geschädigten lief er gegen 07.55 Uhr den Weg am Rheinufer entlang, als er auf der Rückseite der Rheingaustraße 137 auf einen Mann getroffen sei, der dort Blätter und Stöcke an einer Mauer anzündet habe. Auf die Aufforderung hin, dies zu unterlassen, sei der Unbekannte aggressiv geworden und habe den 50-Jährigen schließlich getreten und mit einem Ast attackiert. Nach dem Angriff sei der Täter in Richtung der Straße "Am Parkfeld" geflüchtet. Der Täter wurde als ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und unrasiert beschrieben. Er habe eine weiß-rote Zipfelmütze, eine Jeansjacke sowie eine schwarze Jogginghose getragen und einen Rucksack sowie einen Schlafsack mit sich geführt. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Eberleinstraße, 05.10.2023, 12.05 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Eberleinstraße wurde am Donnerstagmittag eine Seniorin von einem falschen Handwerker heimgesucht. Der Mann erschien gegen 12.05 Uhr bei der Geschädigten und erschlich sich unter dem Vorwand, nach den Rauchmeldern schauen zu müssen, Einlass in deren Wohnung. Später, als der Mann die Wohnung bereits wieder verlassen hatte, musste die Wiesbadenerin das Fehlen von Bargeld feststellen. Der Trickdieb soll ca. 45-55 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß sowie schlank gewesen sein und dunkle etwas längere Haare sowie einen Stoppelbart gehabt haben. Er habe gebrochenes Deutsch gesprochen und eine dunkelgraue Anzugshose sowie ein dunkelgraues Sakko getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Es sollte zuerst bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

3. Autoaufbrecher erbeuten Wertsachen,

Wiesbaden, Lehrstraße, 05.10.2023, 19.45 Uhr bis 22.25 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend mussten zwei Personen in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die beiden Geschädigten waren gemeinsam mit einem Auto unterwegs und hatten den Seat gegen 19.45 Uhr auf dem Lehrplatz abgestellt und Wertsachen im Wagen belassen. Gegen 22.25 Uhr mussten sie dann feststellen, dass Autoaufbrecher den Pkw auf unbekannte Weise geöffnet und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Pedelec gestohlen,

Wiesbaden, Bleichstraße, 05.10.2023, 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr,

(pl)In der Bleichstraße wurde am Donnerstagabend ein Pedelec gestohlen. Der Geschädigte hatte sein blaues Fahrrad von "Haibike" gegen 18.00 Uhr an einem Fahrradständer mit einem Schloss gesichert abgestellt. Als er gegen 22.00 Uhr wieder zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Donnerstag: Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell