POL-AUR: Frank Deneke ist neuer Inselpolizist auf Langeoog

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schmiedestraße in Wittmund hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr einen braunen Opel Astra und flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An der linken Frontseite des Opel ist ...

