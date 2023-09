LPI-J: Kettenreaktion

Jena (ots) - Kurz vor 20 Uhr teilten am Montag Zeugen mit, dass der Hausflur mit Schaum bedeckt sei. Auch rieche es äußerst unangenehm. Trotz, dass es kein Feuer gab dachte sich ein Unbekannter den Feuerlöscher in der 9. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße von der Wand zu reißen. Im Anschluss entleerte er diesen komplett im Hausflur. Was den Unbekannten zur Tat bewog, ist aktuell nicht bekannt und nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. ...

