POL-GI: Die Polizei warnt: Betrüger rufen an

Gießen (ots) - Langgöns: Zwei Einfamilienhäuser Ziel von Einbrecher Am Donnerstag (11.01.2024) schlug ein Einbrecher in Oberkleen zu. Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr versuchte der Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Friedenstraße aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass er von seiner Tat abließ. In derselben Straße erbeutete ein Einbrecher bei einem weiteren Einbruch Herrenoberbekleidung. Ebenfalls an einem Einfamilienhaus hebelte der Unbekannte eine ...

