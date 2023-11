Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in eine Wohnung - Hund vermisst

Dinslaken (ots)

Am Dienstagvormittag (21.11.2023) brach in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:20 Uhr ein unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Luisenstraße ein.

Durch das Einschlagen eines Fensters gelangte der Unbekannte in die Wohnung einer 38- jährigen Frau. Als diese wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihre 6 Jahre alte Jagdhündin nicht mehr in der Wohnung aufzufinden war.

Ob der Hund gestohlen oder durch die Tat verschreckt wurde und dann weg gelaufen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Bei dem Jagdhund handelt es sich um einen braunen Louisiana Catahoula Leopart. Er ist braun gefleckt und trägt ein orangefarbenes Halsband.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Hundes und Hinweise zu dem Einbruch machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 - 622 0 entgegen.

CD

