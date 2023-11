Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag bis Montag in eine Grundschule an der Fasanenstraße eingebrochen. Sie gelangten durch eine Tür in das Gebäude. Hier stellte die Polizei verschiedene Einbruchspuren fest. Aus einem Klassenraum nahmen die Täter ein Tablet (Surface Windows Pro 10) mit. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0. Kontakt für Medienvertreter: ...

