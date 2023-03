LPI-G: Gartenzaun bei Eindringen auf Grundstück beschädigt

Altenburg (ots) - Schmölln: Während eines Rangiervorganges am gestrigen Morgen (01.03.2023), gegen 07:00 Uhr kollidierte der 54-jähriger Fahrer eines Lkw im Gewerbegebiet Nitzschka mit einem Stromkasten , welcher dadurch komplett zerstört wurde. In der Folge fiel bei einer dort ansässigen Firma der Strom aus, so dass die Energieversorgung informiert wurde. Verletzt wurde der Lkw-Fahrer zum Glück nicht. Die Polizei in Altenburg nahm den Unfall auf. Rückfragen bitte an: ...

mehr