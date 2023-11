POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in eine Grundschule

Voerde (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag bis Montag in eine Kindertagesstätte an der Elisabethstraße eingebrochen. Sie gelangten durch die rückwärtige Eingangstür der Kita in das Gebäude. In einem Büro brachen die Täter eine verschlossene Schranktür auf und nahmen Bargeld mit. Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

mehr